2021/04/22 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا مقال عن عن تداخل بعض سياسات الإقتصاد والعنصرية في السودان وعن إن التصور غير الطبقي لما يسمى "دولة المواطنة" يخفي إنتاج العنصرية1.



الرأي المشجع ل"دولة المواطنة" والمنسوب إلى السيد وزير العدل/الحكومة رأي يوكد أن بالامكان تحييد الدولة وإخراجها من حالة الإنحياز العنصري في السودان دون أي مساس بالملكية التجارية الخاصة والنظام التجاري والطبقي لنزح الأموال من كل المجموعات وتجميعها كرؤوس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعار دولة المواطنة يخفي العنصرية - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعار دولة المواطنة يخفي العنصرية - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).