2021/04/22 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالدولة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتعاون مصري.. الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي عراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتعاون مصري.. الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).