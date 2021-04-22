تحرك فوري في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطارا

2021/04/22 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال جالسا على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات في كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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