ريال مدريد يهزم قاديش بثلاثية نظيفة في الليجا

2021/04/22 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة قاديش، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا.وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما هدفين؛ الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 40، كما سجل أودريوزولا في الدقيقة 33.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لـ70 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد قاديش عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

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