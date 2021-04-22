فيسبوك تغلق حسابات

2021/04/22 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع فيسبوك، الأربعاء، عن إغلاقه حسابات يستخدمها جهاز أمن السلطة الفلسطينية للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين.

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