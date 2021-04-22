آب المقبل.. إنجاز رصيف خور الزبير النفطي

2021/04/22 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

تُنجز ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق مشروع الرصيف النفطي في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، خلال شهر آب المقبل.



ويطمح العراق إلى تنويع منافذ تصدير الخام ومنتجاته لتنفيذ خطته المتضمنة زيادة الصادرات من ثلاثة ملايين ونصف المليون إلى ستة ملايين برميل بعد العام 2023. مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي، اوضح لـ”الصباح”، أنَّ “نسب إنجاز الرصيف النفطي بلغت 75 بالمئة، والمتبقي منها هي أعمال بناء سطح الرصيف تليها أعمال الكهرباء والميكانيك ونصب أنظمة الطوارئ والإطفاء وأذرع التحميل”.

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