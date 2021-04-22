خسارة ثالثة للشرطة العراقي بأبطال آسيا جاءت من الاهلي السعودي اليوم

2021/04/22 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض فريق الشرطة العراقي اليوم الخميس ( 22 نيسان 2021)، لخسارة ثالثة بدوري ابطال آسيا، جاءت من الاهلي السعودي بنتيجة 3 - صفر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة، في لقاء جرى على ملعب المدينة الرياضية للملك عبد الله في جدة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" فريق الشرطة خرج من الشوط الاول متأخراً بهدفين لصالح الفريق السعودي، الاول جاء عند الدقيقة 22 جاء بواسطة عبد الله حسون ترمين، والثاني في الدقيقة 37 عن طريق ادريس فتوحي".

وأضاف،" وعزز الفريق السعودي نتيجة الشوط الاول بهدف ثالث في الشوط الثاني جاء بواسطة عبد الرحمن عبد الله غريب في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي لينتهي اللقاء سعودي 3 – صفر".

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، مقابل 6 نقاط لاستقلال طهران و3 نقاط للأهلي ولا شيء للشرطة.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع الدحيل، والأهلي مع الشرطة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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