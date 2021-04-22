ريال مدريد يهزم قادش ويشارك الاتلتيكو صدارة الليغا

2021/04/22 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حقق فريق ريال مدريد اليوم الخميس (22 نيسان 2021) فوزاً ثميناً على قادش بثلاثة أهداف دون رد نقله لمشاركة اتلتيكو مدريد في صدارة المنافسة، بلقاء جرى على ملعب رامون دي كارانزا، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

الشوط الاول للقاء شهد ومنذ بدايته سيطرة تامة للريال تزامنت معها فرص وتهديد على مرمى قادش وكانت البداية من كريم بنزيما وهدف التقدم عند الدقيقة 30 جاء من ركلة جزاء، وأضاف الفارو اودريوزولا هدفاً ثانياً للريال في الدقيقة 34، وعاد بنزيما والهدف الثالث عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الاول ريالياً في الاداء وثلاثية نظيفة".

ورغم أفضلية ريال مدريد في الشوط الا ان نتيجة الشوط الاول 3 – صفر إستمرت حتى نهاية اللقاء وخروج الملكي بفوز ثمين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد الى النقطة 70 وهو نفس رصيد اتلتيكو مدريد المتصدر مع تفوق الاخير بفارق الاهداف، واشبيلية بالمركز الثالث بـ 67 نقطة، وبرشلونة رابعا بـ 65 نقطة.

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