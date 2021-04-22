الشرطة يخسر أمام الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا

2021/04/22 | 01:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعخسر فريق الشرطة أمام نادي أهلي جدة السعودي بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين التي جرت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء الأربعاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.سجل أهداف الأهلي عبدالله حسون (22)، وإدريس فتوحي (37)، عبدالرحمن غريب (90+4).وانعش أهلي جدة حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، بعد ان رفع رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث خلف الدحيل المتصدر(7 نقاط) و استقلال طهران(6 نقاط)، بينما بقي الشرطة العراقي بلا رصيد من النقاط .

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