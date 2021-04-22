مؤقتا.. الريال في صدارة الليغا وإشبيلية ثالثا

2021/04/22 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق المواجهات المباشرة عن جاره أتلتيكو مدريد بفوزه الصريح على قادش بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت صعود إشبيلية إلى المركز الثالث بفوز ثمين على ليفانتي 1-صفر.

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