التميمي: ملف التوظيف في العراق أصبح محصوراً لدى مجلس الخدمة الاتحادي

2021/04/22 | 02:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، إن ملف التوظيف اُحيل بالكامل الى المجلس بعد اقرار موازنة 2021.

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وقال التميمي خلال استضافته في برنامج "الجدار الرابع" على القناة الرسمية، انه "بعد إقرار موازنة 2021 أحيل ملف التوظيف المدني بالكامل إلى مجلس الخدمة"، مؤكدا ان "صلاحية التوظيف أصبحت الآن حصراً بيد مجلس الخدمة الاتحادي".

واضاف، ان "مجلس الخدمة الاتحادي يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة"، لافتا الى ان "أزمة التعيينات لم تكن وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنين من سوء الإدارة".

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