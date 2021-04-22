"1000 دولار للجرعة".. "فايزر" تؤكد ضبط جرعات مزورة من لقاحها

2021/04/22 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية ضبط إصدارات مزيفة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في المكسيك وبولندا.

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