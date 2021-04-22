رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يتحدث عن ملف التوظيف في العراق بعد إقرار الموازنة

2021/04/22 | 02:27 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، إن ملف التوظيف اُحيل بالكامل الى المجلس بعد اقرار موازنة 2021.وذكر التميمي في لقاء متلفز، انه "بعد إقرار موازنة 2021 أحيل ملف التوظيف المدني بالكامل إلى مجلس الخدمة"، مؤكدا ان "صلاحية التوظيف أصبحت الآن حصراً بيد مجلس الخدمة الاتحادي".



واضاف، ان "مجلس الخدمة الاتحادي يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة"، لافتا الى ان "أزمة التعيينات لم تكن وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنين من سوء الإدارة".

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