بايدن: الأمريكيون قد لا يتمكنوا من الاحتفال بعيد الاستقلال

2021/04/22 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأمريكيين قد لا يتمكنون من الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو، حتى ضمن مجموعات صغيرة إذا استمر معدل التطعيم ضد كورونا في الانخفاض. وفي خطاب بمناسبة إعطاء 200 مليون جرعة من اللقاح خلال 100 يوم من بدء ولايته، أشار إلى أن شريحة واسعة من البالغين الأمريكيين لا تزال غير محصنة.وقال: "قد لا يزال الكثير من الشباب الأمريكيين يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى التطعيم...هدفنا هو الوصول إلى الجميع، كل شخص فوق سن 16 في الولايات المتحدة".وأضاف: "إذا توقفنا الآن عن توخي الحذر، فلن نعود أبدا للاحتفال باستقلالنا عن هذا الفيروس في 4 يوليو مع العائلة والأصدقاء في مجموعات صغيرة"، مذكرا بأن "اللقاح المضاد لكورونا متوفر في عدد كبير من المناطق، بما في ذلك الصيدليات المحلية".كما دعا بايدن أصحاب العمل إلى منح العمال إجازة مدفوعة الأجر حتى يتمكنوا من الحصول على التطعيم، مشددا على أنه "لا ينبغي لأي موظف أميركي أن يخسر دولارا واحدا من راتبه، لأنه اختار أداء واجبه الوطني في الحصول على التطعيم".المصدر: RT

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