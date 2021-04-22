التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة استهدفت المملكة

2021/04/22 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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