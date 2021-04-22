الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على مواقع عسكرية بسوريا ردا على

2021/04/22 | 03:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أنه شن لادا على ذلك هجوما على مواقع للقوات السورية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب بلاغ تفعيل الإنذار، أطلق صاروخ أرض-جو من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب".

وأضاف: "ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض-جو أخرى في الأراضي السورية".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة "ولم يقترب حتى منه".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل وسط أنباء عن سماع صوت انفجار قوي.

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