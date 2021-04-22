2021/04/22 | 03:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية، فجر الخميس، بإصابة أربعة جنود جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري رسمي ليلة الأربعاء على الخميس (22 نيسان، 2021)، أن "رشقات من الصواريخ استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وذكرت الوكالة أن "القصف أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين وحصول أضرار مادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عدد من عناصر الجيش السوري بقصف إسرائيلي مكثف على محيط مطار دمشق الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عدد من عناصر الجيش السوري بقصف إسرائيلي مكثف على محيط مطار دمشق الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).