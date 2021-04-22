2021/04/22 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليم_نزال عن الربيع عن روما و عن الحياة !احاديث عن الحياة!سليم نزال من طرائف ما سمعته من صديق مرة ان الربيع النرويجى ربيع على الروزنامة فقط.اما فى الواقع فهو حسب رايه شتاء بجاكيت خفيف.و كلمة شتاء فى لغتنا تفترض المطر كون الكلمة مرتبطه مباشرة بالمطر كونه هذا هو المناخ العالم لللاقطار العربية و الثلوج استثناء.و لما كان العقل مطبوعا بالتفكير السائد فى البيئة كان لدى صديق يصرعلى ......





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