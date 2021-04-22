الجيش الإسرائيلي يكشف مصدر الصاروخ الذي انفجر قرب ديمونا

2021/04/22 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من يوم الخميس، إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال إنه سقط في منطقة النقب الجنوبية.

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