إصابة 4 جنود سوريين بغارات إسرائيلية في محيط دمشق

2021/04/22 | 04:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأصيب اربعة جنود سوريين بغارات إسرائيلية في محيط دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، ان أربعة جنود في صفوف القوات المسلحة أصيبوا بجروح، وخسائر مادية نتيجة قصف إسرائيلي على محيط دمشق مصدره الجولان المحتل.المصدر: سانا

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