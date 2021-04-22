المرصد السوري: إسرائيل تدمر

2021/04/22 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط "خسائر بشرية" من القوات السورية وتدمير بطاريات للدفاع الجوي السوري في منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق، جراء ضربات إسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي قد قال إنها جاءت ردا على سقوط صاروخ سوري في النقب، ليل الأربعاء الخميس.

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