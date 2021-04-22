مقتل رجل أسود برصاص الشرطة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية

2021/04/22 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مشتبه به من ذوي البشرة السوداء للقتل على يد الشرطة، الأربعاء، في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، وسط القلق المتزايد بشأن حوادث إطلاق النار المميتة لأفراد سلطات الأمن في البلاد.

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