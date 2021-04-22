بغداد تطالب به.. قاضٍ أميركي يرفض تسليم لاجئ متهم بالإرهاب

2021/04/22 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاضٍ أميركي، الأربعاء، تسليم رجل للعراق، متهم بالتورط بجريمة قتل لصالح داعش، وقال إن الأدلة المستمدة من بيانات هاتفه تُظهر أنه كان في تركيا وقت حدوث القتل.

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