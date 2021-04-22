توضيح من الجيش الإسرائيلي بخصوص الصاروخ السوري وعملية اعتراضه

2021/04/22 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الخميس، إن الدفاعات الإسرائيلية أطلقت صاروخا لاعتراض الصاروخ القادم من الأراضي السورية، قبل سقوطه في النقب، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت عملية الاعتراض قد تمت بنجاح، وأكد أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

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