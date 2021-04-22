القرار السيادي صاروخ: سوريا والكيان - زاهر بولس

2021/04/22 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس انفجر اليوم، بعد منتصف الليل، صاروخ طويل المدى منطلقًا من الأراضي السوريّة، في منطقة النقب، جنوب فلسطين، ردًا على غارة للكيان الصهيوني في العمق السوري.



ويبدو ان الهدف هو المفاعل النووي "الإسرائيلي" في ديمونة.يقوم سلاح طيران الكيان بشنّ غارات متكرّرة على أهداف سوريّة، منذ سنوات، دون رادع موازٍ يُذكَر سوى الدفاعات الجويّة التي لا ترتقي لمستوى العدوان عسكريًا، مما يعني أن سقوط الصاروخ باتجاه ......





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