إصدار أول صكوك سيادية بالدولار في العالم للمشاريع الخضراء

2021/04/22 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ماليزيا، الخميس، إصدارها أول صكوك استدامة سيادية بالدولار الأميريكي في العالم سيتم استخدام عائداتها حصريا في المشاريع الخضراء.

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