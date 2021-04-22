بعد آلاف حالات الاعتداء.. أميركيون من أصول آسيوية ينضمون للجنة

2021/04/22 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل لجنة "مراجعة جرائم الكراهية"، التي تم إنشاؤها حديثا، وإدارة شرطة مدينة نيويورك (NYPD) على تحديد القضايا التي يجب التحقيق فيها محلياً باعتبارها "جرائم كراهية"، وذلك بحسب موقع "SCMP".

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