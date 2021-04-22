اسرائيل تشن ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ قرب المفاعل النووي في النقب 

2021/04/22 | 07:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا عدة داخل سوريا بعد سقوط صاروخ انطلق من الأراضي السورية في جنوب اسرائيل قرب موقع نووي سري، وفق ما أفاد الجيش الاسرائيلي الخميس.وقال الجيش الاسرائيلي في تغريدة “رصدت قوات جيش الدفاع اطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب”.وأضاف […]

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