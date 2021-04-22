الألعاب الأولمبية تقيّم

2021/04/22 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستدرس معلومات حول ارتكاب النظام الإيراني تمييزا بحق رياضيين إسرائيليين، وذلك بعدما تلقت رسالة من مجموعة رياضيين إيرانيين.

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