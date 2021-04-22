للكشف عن صحة بيانات التقاعد.. مؤسسة الشهداء تعتزم إطلاق استمارة إلكترونية الأسبوع المقبل

2021/04/22 | 08:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعتزم مؤسسة الشهداء إطلاق استمارة إلكترونيَّة لتدقيق بيانات ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بالتعويضات، ومقاطعتها مع بيانات هيئة التقاعد.

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وقال مدير عام دائرة “ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية” في المؤسسة طارق المندلاوي للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (22 نيسان 2021)، إنَّ “الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق استمارة إلكترونية خاصة تُملأ من قبل ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009”، مشيراً إلى أنَّ “الاستمارة أعِدَّت من قبل ملاكات المؤسسة بتوجيه من رئيسها عبد الإله النائلي”.

وأضاف أنَّ “تلك الاستمارة تكشف عن صحة البيانات الموجودة في هيئة التقاعد بعد مقاطعتها في حال وجود أي تزوير أو تدليس أو أمور معينة أخرى”، مبيناً أنَّ “تلك الاستمارة ملزمة لجميع ذوي الشهداء والمصابين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ولا تأخذ من صاحب الشأن سوى 5 دقائق لتثبيت المعلومات الموجودة لديها، لإعداد قاعدة معلومات رصينة عن ذوي الشهداء والمشمولين بأحكام هذا القانون”.

وبين أنَّه “سبق للدائرة أنْ شكّلت خلية لسلامة الموقف الأمني من سبعة أجهزة أمنية، لكشف عمليات التلاعب والتزوير في أكثر من محافظة، إذ ظهر أنَّ هناك أكثر من 600 معاملة في محافظة الديوانية لمصابين فيها مبالغة في نسبة العجز، إضافة إلى محافظات ذي قار وواسط وبابل وبغداد ونينوى، فضلاً عن طلبات شمول لأفراد قُتلوا بأسباب جنائية وسُجِّلوا على أنَّهم ضحايا عمليات إرهابية، وتسجيل إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وديالى على أنَّهم ضحايا عمليات عسكرية أو أخطاء حربيَّة”.

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