الامارات تحذر من احتمال “تقييد حركة” غير المطعّمين باللقاح ضد كورونا

2021/04/22 | 08:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يسجل بياناته قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز للتطعيم في دبي في 3 شباط/فبراير 2021 © ا ف ب كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الأربعاء أنّها قدّمت حوالى 10 ملايين ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أي ما يوازي بمعدل جرعة واحدة لكل مواطن، […]

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