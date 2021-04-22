انطلاق تحضيرات مهرجان التعايش والتأخي التربوي الأول في سنجار

2021/04/22 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن قرب انطلاق المهرجان الرياضي والفني الأول الذي تقيمه وزارة التربية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بعد تحريره من دنس الإرهاب ، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعايش السلمي بين أبناء القضاء.

وذكر الإعلام التربوي في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أن" المهرجان الذي من المؤمل أن يقام بعد عيد الفطر المبارك ، تشارك فيه مدارس القضاء والنواحي والقرى التابعة له ،جاء هذا التأكيد بعد عقد اجتماع موسع ضم ممثلين عن تربية نينوى ومدراء المدارس بالإضافة الى الجهات الحكومية والأمنية في سنجار".

واضاف أن" الاجتماع شهد ايضا مناقشة السبل الكفيلة في إعادة إستقرار الواقع التربوي والتعليمي في القضاء ، حيث أعرب المجتمعون عن سعادتهم بهذه الخطوة والتي تعد الأولى بعد فاجعة سنجار".

وتابع الإعلام التربوي بأن "تربية نينوى وبإشراف مباشر من قبل مديرها العام يوسف فرج السبعاوي تهدف إلى إيصال رسالة من خلال هذا المهرجان بالاهتمام بأبناء سنجار ودعم إستقرار واقعها التربوي والتعليمية والاجتماعي ودعم الأنشطة الرياضية والفنية فيها مما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتعايش السلمي بين أبناء القضاء".

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