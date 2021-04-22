رئيس مجلس الخدمة الاتحادي: ملف التوظيف أصبح بيد المجلس بالكامل

2021/04/22 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، أن ملف التوظيف احيل بالكامل الى المجلس بعد اقرار موازنة 2021.وقال التميمي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "بعد إقرار موازنة 2021 أحيل ملف التوظيف المدني بالكامل إلى مجلس الخدمة"، مؤكدا ان "صلاحية التوظيف أصبحت الآن حصراً بيد مجلس الخدمة الاتحادي".واضاف ان "مجلس الخدمة الاتحادي يهتم بإدارة الموظف داخل المؤسسة"، لافتا الى ان "أزمة التعيينات لم تكن وليدة اليوم بل هي تراكمات لسنين من سوء الإدارة".

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