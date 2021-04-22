عداد «كورونا»: حصيلة الإصابات في العراق تتجاوز مليون حالة

2021/04/22 | 08:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية 8696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل خلال المدة المذكورة 6382 مصاباً إلى الشفاء، فيما توفي 38 مصاباً».

وبـــــــذلك يكون العراق قد تجاوز حاجز المليـــــون إصابة بواقع 1001854 إصابة، منذ تفشــــي الفيــروس ولغاية اليوم.

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