توجيه جديد من مصرف الرافدين الى الموظفين ومنتسبي قوى الأمن

2021/04/22 | 08:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مصرف الرافدين، الخميس، الموظفين ومنتسبي الداخلية لزيارة الفروع المخصصة في بغداد والمحافظات لترويج معاملات التقديم على السلف بعد توفر التخصيص المالي.

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وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 نيسان 2021)، ان "الفروع هي فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

وأعلن مصرف الرافدين توزيع بطاقات الماستر كارد على عدد من الدوائر الامنية في المحافظات بعد توطين رواتبهم لدى المصرف.

واوضح المصرف في بيان، أنه" سيتم شمولهم بكافة الخدمات المصرفية ومن بين هذه الدوائر.

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