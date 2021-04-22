2021/04/22 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/22 | 08:56.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).