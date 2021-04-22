لا بديل عن النضال العمالي الشعبي الوحدوي لمواجهة الهجوم الرأسمالي المخزني المتوحش على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. - النهج الديمقراطي

2021/04/22 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالقطاع العماليالسكرتارية الوطنيةبيان إلى الرأي العاملا بديل عن النضال العمالي الشعبي الوحدوي لمواجهة الهجوم الرأسمالي المخزني المتوحش على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.عقدت السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي اجتماعها الدوري العادي عن بعد بتاريخ 19 ابريل 2021 تدارست فيه جملة من القضايا التنظيمية ووقفت بشكل خاص على: ......





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