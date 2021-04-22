سمات الاقتصاد العراقي الراهن - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/04/22 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من سمات الاقتصاد العراقي لفترة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 والفترة اللاحقة .



حيث تميزت هذه الفترة بكونها تعكس حجما كبيرا من اختلال في التوازن الاقتصادي الكلي انعكست في صورة اختلالات هيكلية واضحة وتراجع في الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام والنفطي بشكل خاص , وارتفاع نسبة مساهمة الانتاج النفطي في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الاخرى كانعكاس لأحادية ا ......





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