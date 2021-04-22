النزاهة تكشف تفاصيل حكمين حضوريين بحق مسؤولين بتهم مختلفة

2021/04/22 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور حكمين قضائيين منفصلين، الأول بحق محافظ الديوانيَّة السابق، والثاني بحق أحد أعضاء مجلس محافظة بابل.وقالت الهيئة في بيان، انه “إصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانيَّة السابق”، مبينةً أن “الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة […]

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