فيروس كورونا.. الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية في العالم

2021/04/22 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند الخميس تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

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