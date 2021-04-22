فرنسا تسجل 313 وفاة و34968 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/22 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي أن “إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 101881، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5374288”.وأضافت أن “إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح […]

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