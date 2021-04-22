واشنطن تضع طهران في صورة العقوبات التي سيتم رفعها حال تقدم مفاوضات النووي

2021/04/22 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن واشنطن وضعت طهران في صورة استعدادها الأولي لرفع العقوبات عن "أنساق محدودة" ضمن إطار العودة للاتفاق النووي.

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وقال المسؤول في تصريحات صحفية تابعها "ناس"، الخميس (22 نيسان 2021)، إن "الولايات المتحدة قدمت لإيران عددا من الأمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي ربما سنحتاج الى رفعها من أجل العودة الى الامتثال للاتفاق، والعقوبات التي نعتقد أننا لن نحتاج إلى رفعها".

ولفت المسؤول الى أن "الولايات المتحدة تطرقت الى فئة ثالثة وهي وفقا للوصف الأميركي (حالات صعبة)، حيث أعاد ترامب فرض عقوبات لا تتعلق بالأنشطة النووية، بل تم فرضها بشكل بحت بهدف منع الرئيس الجديد من العودة الى الاتفاق".

وقال أيضاً إن الولايات المتحدة وايران لم تدخلا بعد في تفاصيل البدء أولاً وعلى من يقع".

وتابع "واشنطن منفتحة على مختلف آليات التسلسل التي تتوافق مع مصلحتنا برؤية امتثال تام لدى الطرفين".

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