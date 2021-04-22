السفير الأمريكي في موسكو يغادر مقر إقامته

2021/04/22 | 09:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تاس الروسية ان مراسلها شاهد مغادرة السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفان، مقر إقامته في موسكو مع الأمتعة، متوجها على الأرجح إلى المطار للسفر إلى واشنطن.

وحسب مراسل تاس، فإنه تم تحميل ثلاث حقائب في سيارة السفير، وبعد ذلك صعد سوليفان إلى السيارة التي غادرت بوابة المقر.

وفي يوم 16 أبريل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أوصى سوليفان خلال اللقاء معه، بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات.

ويوم الاثنين الماضي، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن سوليفان سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيجري مشاورات مع ممثلي إدارة الرئيس جو بايدن، وبعد ذلك سيعود إلى موسكو "خلال الأسابيع المقبلة".

PUKmedia / عن روسيا اليوم

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