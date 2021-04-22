2021/04/22 | 09:19 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أبريل 2021 | 09:04 صباحاً

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الرافدين يدعو الموظفين ومنتسبي الداخلية لزيارة فروعه لترويج معاملات التقديم على السلف

دعا مصرف الرافدين، اليوم الخميس، الموظفين ومنتسبي الداخلية لزيارة الفروع المخصصة في بغداد والمحافظات لترويج معاملات التقديم على السلف بعد توفر التخصيص المالي.



وذكر المصرف في بيان ان "الفروع هي فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".انتهى3

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