ديالى تباشر بتنفيذ مشروع يعالج أزمة شح المياه

2021/04/22 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع- ثائر هادي

أكدت الجهات المعنية في محافظة ديالى، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ مشروع ماء قضاء خالص لمعالجة شح المياه في المحافظة مبينة تخصيص مبلغ 20 مليون دولار للمشروع في موازنة 2021.

وقال المدير التنفيذي للمشروع سلمان أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تكليف شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود بتنفيذ مشروع انبوب ماء قضاء الخالص الناقل لمعالجة شح المياه ضمن الوقت المحدد، وانقاذ محافظة ديالى من شح مياه الشرب"، مؤكداً أن "المشروع جاري العمل به حالياً".

وأضاف أن "هذ الشح في المياه سيحول اعتماد مدينة بعقوبة ولاول مرة في تاريخها على مياه نهر دجلة".

وأوضح معاون مدير الموارد المائية لمحافظة ديالى قاسم يحيى، أن "الإجراءات المتخذة هي تعزيز محطة إسالة بعقوبة بمشروع أنبوب ناقل من قضاء الخالص ومصدر المياه من نهر دجلة".

وأشار إلى أن "هذا المشروع هو عبارة عن محطة ضخ مياه تتكون من ثلاث مضخات أفقية بسعة تصريف مترين مكعبين بالثانية وأنبوب ناقل بطول 6800م يصب في نهر خريسان ليغذي محطة الإسالة الرئيسة في جبينات".

وبين أن "الواقع الواضح لنهر ديالى الذي يتوسط قضاء بعقوبة يبعث بمخاوف حقيقية على واقع الحياة في ديالى لانخفاض منسوب المياه فيه بشكل كبير، لذا تتضاعف الجهود لتوفير مياه الشرب وتبديد مخاوف اهالي محافظة ديالى".

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