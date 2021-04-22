بـ350 مليون دولار.. جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من الميراث.. إليكم التفاصيل

2021/04/22 | 09:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، و

وسائل الاعلام العالمية معلومات عن

قرار الفنان الصيني جاكي شان بحرمان

ابنه الوحيد جايسي من الورث، علماً أن

ثروته تقدر بنحو 350 مليون دولار.

و يرغب الفنان العالمي

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