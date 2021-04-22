2021/04/22 | 09:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق الأهلي السعودي على فريق

الشرطة العراقي بنتيجة 3-0 أمس، ضمن

منافسات الجولة الثالثة من المجموعة

الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل أهداف الأهلي اللاعب عبدالله حسون

عند الدقيقة 22، وأضاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري أبطال آسيا: الأهلي السعودي يتغلب على الشرطة العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري أبطال آسيا: الأهلي السعودي يتغلب على الشرطة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).