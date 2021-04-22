الشرطة: القبض على عصابة للسرقة ومعالجة عبوات ناسفة

2021/04/22 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الخميس، القبض عصابة للسرقة وعبوات متفجرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان مفارز الشرطة القت القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين لسرقة الدراجات النارية في بغداد، فيما عثرت على(٢) عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي وتم معالجتها في صلاح الدين .

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