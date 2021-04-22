مقاتلات إسرائيلية تشارك طائرات إماراتية في تدريب عسكري واسع باليونان

2021/04/22 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية حلقت إلى جانب الطائرات الإماراتية، هذا الأسبوع، في إطار مناورة جوية دولية تستضيفها اليونان لمحاكاة معارك وضربات جوية كبيرة وعمليات إنقاذ.

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