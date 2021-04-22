2021/04/22 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 34 دقیقة

754 مشاهدة

طالب مصرف الرافدين، الخميس، الموظفين ومنتسبي الداخلية لزيارة الفروع المخصصة في بغداد والمحافظات لترويج معاملات التقديم على السلف بعد توفر التخصيص المالي.

وقال المصرف في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (22 نيسان 2021)، ان "الفروع هي فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

واعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع بطاقات الماستر كارد على عدد من الدوائر الامنية في المحافظات بعد توطين رواتبهم لدى المصرف وسيتم شمولهم بكافة الخدمات المصرفية".

ومن بين هذه الدوائر:

قيادة شرطة محافظة نينوى

مديرية شرطة صلاح الدين

قيادة شرطة محافظة الانبار والمنشآت

مديريه الجنسية والجوازات في محافظة كركوك

قيادة شرطة كركوك والمنشآت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة من مصرف الرافدين لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة من مصرف الرافدين لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).